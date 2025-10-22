Incendio in viale Ceccarini appartamento all' ultimo piano devastato dal fumo | vigili del fuoco al lavoro
Fiamme e tanto fumo dall’ultimo piano di un palazzo in pieno centro a Riccione, all’angolo tra viale Ceccarini e viale Dante. Interessato l’immobile che ospita il ristorante Canasta. L’incendio è divampato poco prima di mezzogiorno di mercoledì (22 ottobre) da un appartamento al quinto piano. Sul. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
