incendio a settimo milanese vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Da sera di lunedì 27 ottobre i vigili del fuoco sono impegnati a Settimo Milanese per spegnere un vasto incendio scoppiato in un capannone di circa 2mila metri quadrati, utilizzato come deposito di prodotti alimentari. Sette squadre sono intervenute sul posto e continuano a operare per estinguere gli ultimi focolai residui. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono senza sosta, mentre si indagano le cause. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

