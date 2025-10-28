Incendio a Settimo Milanese vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme
Da sera di lunedì 27 ottobre i vigili del fuoco sono impegnati a Settimo Milanese per spegnere un vasto incendio scoppiato in un capannone di circa 2mila metri quadrati, utilizzato come deposito di prodotti alimentari. Sette squadre sono intervenute sul posto e continuano a operare per estinguere gli ultimi focolai residui. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono senza sosta, mentre si indagano le cause. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://www.mi-lorenteggio.com/2025/10/28/settimo-milanese-incendio-in-un-capannone-a-seguro/ - facebook.com Vai su Facebook
Maxi incendio a Settimo Milanese, 50 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO - Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera a Settimo Milanese con bagliori e fumo visibile a distanza: oltre 50 vigili del fuoco impegnati nello ... Come scrive ilnotiziario.net
Settimo Milanese. Incendio al Villaggio Cavour: 50 pompieri contro il rogo del magazzino alimentare - Le fiamme in via Keplero, nel Villaggio Cavour a Settimo Milanese, non sono ancora del tutto spente. Scrive cronacaossona.com
Incendio in una ditta a Settimo Milanese: vigili del fuoco al lavoro per tutta la giornata - Proseguiranno ancora per tutto il giorno le operazioni dei Vigili del fuoco all’interno del capannone dell’azienda Mirva, a Settimo Milanese, dove ieri sera, lunedì 28 ottobre, intorno alle 21. Secondo legnanonews.com