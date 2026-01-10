Thomas Kent ' TK' Carter interprete di Nauls nel film La Cosa è morto a 69 anni

Thomas Kent 'T.K.' Carter, noto per il suo ruolo di Nauls nel film

L'attore, che aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a 12 anni, è stato trovato privo di vita nella sua casa in California durante la giornata di venerdì 9 gennaio. Thomas Kent 'T.K.' Carter, conosciuto per i suoi ruoli nel film La Cosa e in Punky Brewster, è morto all'età di 69 anni. L'attore è stato ritrovato privo di vita nella giornata di venerdì 9 gennaio nella sua casa a Duarte, California. La carriera di Carter Attualmente, come rivelato dal sito Deadline, non è stata rivelata la causa della morte. Thomas Kent Carter era nato il 18 dicembre 1956 a New York ed era cresciuto nell'area di Los Angeles, dove aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come comico, a soli 12 anni, salendo sul palco di location . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Thomas Kent 'T.K.' Carter, interprete di Nauls nel film La Cosa, è morto a 69 anni

