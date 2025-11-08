Lutto nel mondo della musica | è morto Peppe Vessicchio aveva 69 anni
Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma. 🔗 Leggi su Golssip.it
Lutto nel mondo della musica, è morto Peppe Vessicchio - Il direttore d'orchestra napoletano si è spento in ospedale a Roma a 69 anni, per una polmonite interstiziale.