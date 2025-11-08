Lutto nel mondo della musica | è morto Peppe Vessicchio aveva 69 anni

Golssip.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma. 🔗 Leggi su Golssip.it

lutto nel mondo della musica 232 morto peppe vessicchio aveva 69 anni

© Golssip.it - Lutto nel mondo della musica: è morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

lutto mondo musica 232Lutto nel mondo della musica: &#232; morto il maestro napoletano Beppe Vessicchio - Si è spento oggi a Roma, all'età di 69 anni, il celebre maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della musica e della televisione italiana. Segnala tuttonapoli.net

lutto mondo musica 232Musica in lutto: &#232; morto Beppe Vessicchio - Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospe ... Segnala corrieredellacalabria.it

Lutto nel mondo della musica, &#232; morto Peppe Vessicchio - Il direttore d'orchestra napoletano si è spento in ospedale a Roma a 69 anni, per una polmonite interstiziale. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Musica 232