THE VOICE KIDS | ANTONELLA CLERICI PRESIDIA IL SABATO DI RAI1 CON I GIOVANI TALENTI
Da sabato 10 gennaio alle 21.30 su Rai1 torna The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti tra i sette e i quattordici anni. Antonella Clerici guida il programma, che mette in luce le migliori voci emergenti del Paese. La trasmissione si propone come un’occasione di confronto e scoperta, offrendo ai partecipanti un’esperienza di crescita artistica in un ambiente rispettoso e professionale.
Da sabato 10 gennaio, alle 21.30 su Rai1, torna The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni
Leggi anche: The Voice Kids, Antonella Clerici assente al lancio: cosa è successo davvero
Antonella Clerici torna con The Voice Kids e si sbilancia sulla sfida del sabato sera con C'è Posta per te; Rai Uno, torna The Voice Kids: quando andrà in onda e chi sono i coach del talent condotto da Antonella Clerici; The Voice Kids, stasera sabato 10 gennaio: le anticipazioni della prima puntata; Antonella Clerici: «I ragazzini sanno che “The Voice Kids” è “solo” un gioco».
The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni - Al via la nuova edizione di The Voice Kids 2026, il talent show musicale con Antonella Clerici. superguidatv.it
The Voice Kids, anticipazioni del 10 gennaio: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici - The Voice Kids debutta stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e i coach amatissimi: voci, emozioni e storie per contrastare la corazzata C'è posta per te su Canale 5. libero.it
The Voice Kids, stasera sabato 10 gennaio: le anticipazioni della prima puntata - Da stasera, sabato 10 gennaio, torna su Rai 1 'The Voice Kids', la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. adnkronos.com
Da oggi il sabato sera si accende con una sfida televisiva inedita tra The Voice Kids su Rai 1 e C’è posta per te su Canale 5. Entrambi i programmi inizieranno alle 21.30 e accompagneranno il pubblico fino a mezzanotte, offrendo due modi diversi di vivere il p - facebook.com facebook
Torna THE VOICE KIDS, giovani talenti a rapporto! I Coach Loredana, Nek, Arisa, Cleme&Rocco sono pronti a girarsi per voi SABATO 10 gennaio le prime Blind Auditions di #TheVoiceKidsIT Alle 21:30 su Rai 1 e RaiPlay Con la conduzione della x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.