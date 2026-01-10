THE VOICE KIDS | ANTONELLA CLERICI PRESIDIA IL SABATO DI RAI1 CON I GIOVANI TALENTI

Da sabato 10 gennaio alle 21.30 su Rai1 torna The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti tra i sette e i quattordici anni. Antonella Clerici guida il programma, che mette in luce le migliori voci emergenti del Paese. La trasmissione si propone come un’occasione di confronto e scoperta, offrendo ai partecipanti un’esperienza di crescita artistica in un ambiente rispettoso e professionale.

Da sabato 10 gennaio, alle 21.30 su Rai1, torna The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all'insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

