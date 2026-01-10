The Voice Kids Antonella Clerici assente al lancio | cosa è successo davvero

Sabato 10 gennaio 2026, Rai 1 ha trasmesso la prima puntata della quarta edizione di The Voice Kids, tornando in prima serata nel weekend. Durante l’evento, Antonella Clerici è stata assente, suscitando curiosità tra il pubblico. Questa assenza ha generato diverse ipotesi, ma le ragioni ufficiali non sono state ancora comunicate. Ecco cosa è successo realmente e cosa si può attendere in questa nuova stagione.

Sabato 10 gennaio 2026 segna una data importante per Rai 1: torna in onda la quarta edizione di The Voice Kids, per la prima volta in prima serata nel weekend. Il talent dedicato alle voci più giovani si ripresenta con una formula ormai collaudata e riconoscibile dal pubblico, ma la vigilia televisiva è stata attraversata da un piccolo mistero che ha acceso i commenti sui social e tra i telespettatori più attenti: l'assenza di Antonella Clerici durante il collegamento di lancio del programma. Un'assenza che, in un contesto tanto atteso come il debutto stagionale di The Voice Kids, non poteva passare inosservata.

