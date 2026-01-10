The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1 | giudici coach e anticipazioni

È tutto pronto per l'edizione 2026 di The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti della musica, condotto da Antonella Clerici su Rai1. La trasmissione vedrà la partecipazione di giudici e coach pronti a scoprire e valorizzare i giovani talenti musicali. Di seguito, le novità, i giudici e le anticipazioni sulla prossima stagione.

Al via da stasera, sabato 10 gennaio 2026, dalle ore 21.30 su Rai1 la nuova edizione di "The Voice Kids 2026", la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla conduzione riconfermata Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids.

