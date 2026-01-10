Un pomeriggio al mese per ritrovarsi e parlare, lavoro a maglia per "creare" e donare. Torna a riunirsi oggi alle 15 il gruppo di donne "tessitrici" protagonista di uno dei progetti più amati, inseriti nel percorso " Ben-essere ", alla " Fattoria sociale " della Cascina Claudina, azienda agricola modello nelle campagne di Corneliano Bertario, fattoria didattica, polo propulsore di progetti innovativi nel settore dell’agricoltura e della promozione del ritorno alla terra. La padrona di casa, e titolare dell’azienda, è Maria Antonia Ceriani, ideatrice del progetto e referente di un gruppo che, a tre anni dall’avvio, conta ormai una quindicina di donne: "Ma possiamo ancora crescere - dice Maria Antonia - e chi lo desideri può unirsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tessitrici della solidarietà. Ritrovo a Cascina Claudina: "Stare insieme e creare per donare a chi ha bisogno"

Leggi anche: Solidarietà, dai quartieri quasi cinque tonnellate e mezzo di prodotti destinati a chi ha bisogno

Leggi anche: Solidarietà, dai quartieri quasi cinque tonnellate e mezzo di prodotti destinati a chi ha bisogno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In questo Natale, il nostro pensiero va a Betlemme, dove il VIS è presente e lavora ogni giorno accanto alle comunità locali. Davanti all’albero di Betlemme, simbolo di speranza e di pace, auguriamo a tutte e tutti voi un Natale di pace, solidarietà e speranza. - facebook.com facebook