Solidarietà dai quartieri quasi cinque tonnellate e mezzo di prodotti destinati a chi ha bisogno
Una intera giornata dedicata al prossimo. Si è tenuta sabato 18 ottobre la tradizionale raccolta solidale organizzata dai quartieri cittadini in collaborazione con l’amministrazione comunale. Annualmente infatti il territorio ripropone questo tradizionale appuntamento promosso con convinzione per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Certe immagini parlano più di tante parole! In uno dei quartieri popolari della nostra città le persone si affacciano dai balconi per esprimere solidarietà al corteo Non ci fermiamo! Ci vediamo domani alle 9.30 a piazza Mancini per lo sciopero generale e il 4 Vai su Facebook
Cinque murales in cinque quartieri. A Bergamo nasce «M.UR.A», il festival che dialoga con la comunità - Cinque muri realizzati da cinque grandi nomi dell’arte urbana italiana e internazionale. Come scrive ecodibergamo.it