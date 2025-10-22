Solidarietà dai quartieri quasi cinque tonnellate e mezzo di prodotti destinati a chi ha bisogno
Una intera giornata dedicata al prossimo. Si è tenuta sabato 18 ottobre la tradizionale raccolta solidale organizzata dai quartieri cittadini in collaborazione con l’amministrazione comunale. Annualmente infatti il territorio ripropone questo tradizionale appuntamento promosso con convinzione per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
