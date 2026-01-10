Terrore sul volo Ryanair esplosione improvvisa dopo il decollo dallo scalo italiano

Il pomeriggio di oggi, 9 gennaio, si è verificato un episodio di tensione a bordo del volo Ryanair FR 3424, decollato dall’Aeroporto di Malpensa verso Brindisi. Dopo il decollo, si è verificata un’esplosione improvvisa, che ha richiesto l’intervento delle autorità e l’adozione di misure di sicurezza. La situazione, ancora sotto controllo, sarà oggetto di ulteriori accertamenti per chiarire le cause e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Il pomeriggio di oggi, 9 gennaio, è stato segnato da momenti di forte tensione a bordo del volo FR 3424 della Ryanair, decollato dall’Aeroporto di Malpensa e diretto verso l’Aeroporto di Brindisi. Quella che doveva essere una normale tratta interna si è improvvisamente trasformata in un viaggio carico di apprensione, quando in cabina si è verificato un episodio inatteso che ha messo a dura prova la calma dei passeggeri. Durante il volo, una bomboletta di spray al peperoncino, custodita nel bagaglio a mano di una passeggera, è esplosa accidentalmente. Nel giro di pochi istanti l’aria all’interno dell’aeromobile si è saturata, rendendo difficile la respirazione e provocando un diffuso senso di disagio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Paura a bordo del volo Ryanair, passeggeri nel panico: l’esplosione improvvisa Leggi anche: Terrore sul volo con oltre 300 persone a bordo, il panico pochi secondi dopo il decollo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Non si respira Panico a bordo sul volo italiano le urla dei passeggeri | terrore in un istante. Incidente Aereo: Esplosione di Spray al Peperoncino sul Volo Malpensa-Brindisi, Cosa È Successo? - Scopri gli eventi straordinari verificatisi a bordo di un volo Ryanair a causa dell'esplosione di uno spray al peperoncino. notizie.it

Momenti di puro terrore con la vita sospesa a un fragile strato di neve, unica barriera contro un volo di decine di metri nel vuoto. Poi una voce amica rompe il panico - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.