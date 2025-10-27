Terrore sul volo con oltre 300 persone a bordo il panico pochi secondi dopo il decollo
Momenti di paura nei cieli per i passeggeri di un volo partito sabato 25 ottobre pochi istanti dopo il decollo, l’aereo ha colpito in pieno uno stormo di uccelli, generando il panico a bordo. A raccontare l’accaduto sono stati alcuni passeggeri che hanno ripreso la scena dal finestrino: nelle immagini si vedono chiaramente gli schizzi di sangue sul motore e il muso del velivolo danneggiato. Nonostante il violento impatto, il pilota ha deciso di proseguire il viaggio, dopo aver verificato che l’aeromobile fosse in condizioni di sicurezza. Il volo è atterrato regolarmente all’aeroporto internazionale con grande sollievo per i presenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
