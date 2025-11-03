Terremoti | scossa 2.8 nell' aretino nella serata di ieri nessun danno

Arezzo, 3 novembre 2025 –  Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata nella provincia di Arezzo nella serata di domenica 2 novembre. Il sisma si è verificato alle 21,28 in località Chiusi della Verna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato l'epicentro della scossa a due chilometri a nord ovest di Chiusi della Verna, localizzato a una profondità di 7 chilometri. Non si sono registrati danni. La conferma arriva anche dal sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini: "Non si segnalano danni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

