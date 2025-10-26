La terra trema tre volte nella notte in Irpinia Protezione civile e Vigili del Fuoco rassicurano | nessun danno

Cilentoreporter.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 21 ottobre, la Campania è stata colpita da una serie di scosse sismiche che hanno destato preoccupazione tra la popolazione. La prima scossa, di magnitudo 4, è stata registrata alle ore 21:49 con epicentro a un chilometro da Montefredane L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

