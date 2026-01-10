Tennis | Musetti diventa numero 5 del mondo Battuto Rublev nella semifinale di Hong Kong

Luca Musetti ha raggiunto la posizione numero 5 nel ranking ATP dopo aver sconfitto Rublev nella semifinale di Hong Kong. Con questa performance, l’Italia può vantare per la prima volta dal 1973 due giocatori tra i primi cinque del mondo in singolare. Questa scalata rappresenta un importante traguardo per il tennis italiano, segnando un nuovo capitolo nel panorama internazionale.

Grazie al successo Andrey Rublev nella semifinale dell'Atp 250 di Hong Kong, dunque, l'Italia avra' per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, quando l'Atp ha introdotto il ranking computerizzato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tennis: Musetti diventa numero 5 del mondo. Battuto Rublev nella semifinale di Hong Kong Leggi anche: Tennis, Musetti batte Rublev a Hong Kong e diventa numero 5 al mondo Leggi anche: Tennis: impresa storica di Musetti, batte Rublev e diventa numero 5 al mondo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il primo ranking Atp del 2026: per l'Italia c'è un record; Tennis, il sogno che diventa realtà: quattro italiani nei Top 24 del ranking ATP; Lorenzo Musetti a un passo dalla top 5 del tennis: decisiva la partita con Rublev all'ATP Hong Kong; The 2026 Wish List: il sogno Slam, Jannik, Bernet, Serena, il giovane Holger, 1976…. Musetti nella storia: batte Rublev e diventa il numero cinque al mondo - Lorenzo supera in rimonta il russo nella semifinale del torneo di Hong Kong e domani sfida Bublik. panorama.it

Tennis, Musetti batte Rublev a Hong Kong: vola in finale e diventa n° 5 al mondo - Oltre alla conquista di un posto in finale nel "Bank of China Tennis Open", il campione azzurro entra in top 5. tg24.sky.it

Atp Hong Kong, Musetti straordinario: batte Rublev, vola in finale e diventa numero 5 del mondo - L'azzurro vince in rimonta e raggiunge un doppio obiettivo: sfiderà uno tra Giron e Bublik per il titolo ed entra ufficialmente nella top 5 del ranking mondiale ... msn.com

Sei grande Lolloooo!!! Dopo una lotta meravgliosa, Lorenzo Musetti supera il russo Andrey Rublev in rimonta ed approda in finale nell'ATP 250 di Hong Kong. 6-7; 7-5; 6-4; il punteggio finale. Con questa vittoria il nostro tennista del cuore si colloca al quinto p - facebook.com facebook

Il 2026 del tennis italiano si apre col botto: Lorenzo #Musetti è in finale al 250 di Hong Kong e lunedì, a prescindere da come andrà domani, sarà nuovo nr. 5 al mondo. Solo altri due, Sinner (best ranking 1) e Panatta (best ranking 4), hanno raggiunto la top 5 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.