Tennis | impresa storica di Musetti batte Rublev e diventa numero 5 al mondo

AGI - Lorenzo Musetti in finale nel " Bank of China Tennis Open ", ATP 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di Hong Kong. L'azzurro, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo Andrey Rublev in rimonta e in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco. Il tennista di Carrara si giocherà il titolo con il vincente della seconda semifinale tra Giron e Bublik. Per Musetti la vittoria vale anche l'ingresso nella Top five del ranking. L' Italia, dunque, ha per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973. 🔗 Leggi su Agi.it

