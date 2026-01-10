Tennis | impresa storica di Musetti batte Rublev e diventa numero 5 al mondo

AGI - Lorenzo Musetti  in  finale  nel " Bank of China Tennis Open ",  ATP 250  dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di  Hong Kong. L'azzurro, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo  Andrey Rublev  in rimonta e in  tre set  con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco. Il tennista di Carrara si giocherà il  titolo  con il vincente della seconda semifinale tra Giron e Bublik. Per  Musetti  la vittoria vale anche l'ingresso nella  Top five del ranking. L' Italia, dunque, ha per la prima volta  due giocatori tra i primi 5 del mondo  in singolare dal 1973. 🔗 Leggi su Agi.it

