tennis musetti batte rublev a hong kong e diventa numero 5 al mondo

Lorenzo Musetti si distingue al Bank of China Tennis Open di Hong Kong, raggiungendo la finale e conquistando la posizione numero 5 del ranking mondiale. Un risultato importante che testimonia il suo crescente livello nel circuito professionistico, segnando un passo significativo nella sua carriera.

Grande inizio di anno per Lorenzo Musetti, che a Hong Kong in un colpo solo raggiunge la finale del Bank of China Tennis Open e diventa numero 5 al mondo. L’azzurro si è imposto nella semifinale dell’ Atp 250 sul russo Andrey Rublev in rimonta e in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4, in 2 ore e 45 minuti di gioco: all’ultimo atto del torneo affronterà il vincente tra Marcos Giron e Aleksandr Bublik. La finale è in programma domenica 11 gennaio: nello stesso giorno Musetti giocherà anche la finale in doppio insieme a Lorenzo Sonego. Musetti batte Rublev in rimonta per 6-7, 7-5, 6-4 raggiungendo la finale a Hong Kong e conquista per la prima volta la top cinque del ranking ATP pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

