Tennis Musetti batte Rublev a Hong Kong e diventa numero 5 al mondo
Lorenzo Musetti si distingue al Bank of China Tennis Open di Hong Kong, raggiungendo la finale e conquistando la posizione numero 5 del ranking mondiale. Un risultato importante che testimonia il suo crescente livello nel circuito professionistico, segnando un passo significativo nella sua carriera.
Grande inizio di anno per Lorenzo Musetti, che a Hong Kong in un colpo solo raggiunge la finale del Bank of China Tennis Open e diventa numero 5 al mondo. L’azzurro si è imposto nella semifinale dell’ Atp 250 sul russo Andrey Rublev in rimonta e in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4, in 2 ore e 45 minuti di gioco: all’ultimo atto del torneo affronterà il vincente tra Marcos Giron e Aleksandr Bublik. La finale è in programma domenica 11 gennaio: nello stesso giorno Musetti giocherà anche la finale in doppio insieme a Lorenzo Sonego. Musetti batte Rublev in rimonta per 6-7, 7-5, 6-4 raggiungendo la finale a Hong Kong e conquista per la prima volta la top cinque del ranking ATP pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: TRA I GRANDISSIMI! Lorenzo Musetti vince la maratona con Rublev, è in finale a Hong Kong e top5 al mondo!
Leggi anche: Lorenzo Musetti a un passo dalla top 5 del tennis: decisiva la partita con Rublev all’ATP Hong Kong
VIDEO. Musetti Wong: highlights Atp Hong Kong; Lorenzo Musetti a un passo dalla top 5 del tennis: decisiva la partita con Rublev all'ATP Hong Kong; Hong Kong, Musetti batte Wong e supera Auger-Aliassime, è numero 6 al mondo e in semifinale trova Rublev; Musetti a una vittoria dalla Top 5: l'Italia sogna un traguardo storico.
Atp Hong Kong, Musetti straordinario: batte Rublev, vola in finale e diventa numero 5 del mondo - L'azzurro vince in rimonta e raggiunge un doppio obiettivo: sfiderà uno tra Giron e Bublik per il titolo ed entra ufficialmente nella top 5 del ranking mondiale ... corrieredellosport.it
Tennis, Musetti nella storia: batte Rublev ed è numero 5 al mondo - (askanews) – Lorenzo Musetti vola in finale nell’Atp 250 di Hong Kong e l’Italia da lunedì avrà ufficialmente due giocatori in top 5 per la prima volta nella sua storia. askanews.it
Musetti storico: batte Rublev in rimonta, vola in finale ad Hong Kong e diventa il numero 5 al mondo! - Un super Lorenzo Musetti prosegue al meglio il suo inizio del 2026 con una vittoria in rimonta contro Andrej Rublev che gli vale l'accesso in finale nell'Atp 250 di Hong Kong. tuttosport.com
Lorenzo Musetti vola in finale al Bank of China Hong Kong Tennis Open, battendo Andrey Rublev in semifinale e assicurandosi il n.5 del mondo. Musetti, testa di serie n.1 e attuale n.7 ATP, ha dominato il tabellone ATP 250 sui campi in cemento di Hong Kon - facebook.com facebook
ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Hong Kong, Lorenzo #Musetti in finale: sconfitto Rublev in 3 set (6-7, 7-5, 6-4) #SkySport #SkyTennis x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.