Tanto fumo e poco arrosto | ecco cosa resta di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025

Da agrigentonotizie.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Agrigento è stata designata come Capitale italiana della cultura 2025, un riconoscimento che avrebbe dovuto valorizzare il patrimonio e le iniziative culturali della città. Tuttavia, a distanza di alcuni mesi, l’entusiasmo si è affievolito e le attività promosse sembrano aver lasciato poche tracce di un impegno duraturo. Questa situazione solleva domande sulla reale efficacia del progetto e sulla sua continuità futura.

Spente le fiamme che avrebbero dovuto illuminare Agrigento e la sua provincia, da gennaio 2026 resta poca brace e molta cenere di Agrigento capitale italiana della cultura. Dopo due anni di polemiche, accuse d’inefficienza, brogli e corse contro il tempo per mettere in moto la macchina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Botta e risposta sul bilancio: "Tanto fumo poco arrosto": "C’è equilibrio dei conti"

Leggi anche: Agrigento saluta l'anno da Capitale italiana della cultura: ecco il piano traffico per l'evento di chiusura

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Botta e risposta sul bilancio: Tanto fumo poco arrosto: C’è equilibrio dei conti; Un bilancio tanto fumo e niente arrosto; Finanziaria, Piga contro la Giunta Todde: Tanto fumo e niente arrosto; Pagelle Atalanta-Roma: Scalvini show! Dybala non lascia il segno, Soulé tanto fumo e poco arrosto.

tanto fumo poco arrostoFinanziaria, Piga contro la Giunta Todde: “Tanto fumo e niente arrosto” - Regione le scuse sono finite, si faccia in fretta", aggiunge il vice capogruppo di Fdi ... cagliaripad.it

tanto fumo poco arrostoBotta e risposta sul bilancio: "Tanto fumo poco arrosto": "C’è equilibrio dei conti" - Fratelli d’Italia difende il lavoro di Gasperini: "Non aumenta pressione fiscale". msn.com

Juve, Braglia perplesso: 'Nel club bianconero vedo tanto fumo e poco arrosto' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato a TMW Radio della Juventus, sottolineando di vedere nel club bianconero tanta confusione nella scelta degli uomini che guideranno la società. it.blastingnews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.