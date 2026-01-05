Botta e risposta sul bilancio | Tanto fumo poco arrosto | C’è equilibrio dei conti
In un dibattito sul bilancio comunale di Ponsacco, la coalizione di centrosinistra critica la gestione finanziaria, affermando che si tratta di un “tanto fumo e niente arrosto”. La risposta delle forze di maggioranza sottolinea invece l’equilibrio dei conti pubblici. La discussione evidenzia le diverse prospettive tra opposizione e maggioranza sulla situazione finanziaria del Comune.
PONSACCO "Un bilancio tanto fumo e niente arrosto". Lo dichiara la coalizione di centrosinistra (Pd, Italia Viva e Per Ponsacco), all’opposizione in consiglio comunale a Ponsacco. "Un bilancio improntato sui project financing, come per piscina, campo in sintetico, piste ciclabili e nuovi parcheggi – ancora la minoranza – ma al momento non c’è alcun progetto e studio economico. Per il palazzo di via Rospicciano si parla sempre astrattamente di un project financing, ma non si aggiunge altro. Anche per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e degli edifici comunali si delega tutto ai privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
