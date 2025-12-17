Luciano Darderi e Lorenzo Sonego giocheranno ad Auckland | Ben Shelton n1 del seeding

Dal 12 al 17 gennaio, sul cemento outdoor di Auckland, in Nuova Zelanda, si terrà un torneo di preparazione agli Australian Open. Luciano Darderi e Lorenzo Sonego sono tra i protagonisti annunciati, con Ben Shelton, numero 1 del seeding, tra i favoriti. L’evento rappresenta un'importante occasione per i giocatori di affinare la forma prima dell’inizio del Major australiano.

© Oasport.it - Luciano Darderi e Lorenzo Sonego giocheranno ad Auckland: Ben Shelton, n.1 del seeding

L’appuntamento è previsto dal 12 al 17 gennaio. Sul cemento outdoor di Auckland, in Nuova Zelanda, andrà in scena uno dei tornei scelti dai giocatori nell’avvicinamento agli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. Un evento che spesso è condizionato dalle condizioni climatiche, in cui il vento è spesso protagonista. In terra neozelandese il n.1 del seeding sarà Ben Shelton. Il mancino americano vorrà testarsi, pensando al Major australiano, in cui nel 2025 si è spinto fino alle semifinali. Penultimo atto che poi l’ha visto soccombere sotto i colpi di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Luciano Darderi batte Bu a Shanghai e si regala il derby con Lorenzo Musetti al terzo turno

Leggi anche: ATP Basilea, Fritz e Shelton guidano il seeding svizzero. Sonego a caccia di conferme

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Allenamento con Darderi e con Sonny, Lorenzo Sonego sarà un bel doppio alle 1350 ATPTour

Musetti verso un clamoroso no alla Coppa Davis come Sinner: Sonego chiama Volandri, Darderi l’alternativa - Stando a Sky Sport, dopo quello di Sinner potrebbe arrivare anche il forfait di Musetti in Coppa Davis per colpa delle ATP Finals, con l'Italia che a Bologna si ritroverebbe enormemente ridimensionata ... sport.virgilio.it