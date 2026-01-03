Tabellone Atp Hong Hong 2026 | Musetti numero 1 del seeding al via anche Sonego

Il tabellone ATP di Hong Kong 2026 è stato ufficialmente sorteggiato, con 28 giocatori iscritti. Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, esordirà al secondo turno contro il vincente tra Etcheverry e Royer. Accanto a lui, Lorenzo Sonego inizierà la sua avventura contro il giapponese Sakamoto. La competizione si presenta con un'affluenza di talento e sfide interessanti per gli appassionati di tennis italiani e internazionali.

Nella tarda mattinata italiana è stato sorteggiato il tabellone di Kong Kong dove saranno presenti 28 giocatori con due azzurri presenti, ovvero Lorenzo Musetti (numero 1 del seeding) che esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente dell'argentino Etcheverry e il francese Royer, e Lorenzo Sonego che comincerà il suo percorso contro il giapponese Sakamoto.

