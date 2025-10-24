Furto nel negozio di abbigliamento una donna in arresto | nell' auto refurtiva pari a 5mila euro

Ieri la Polizia di Stato del commissariato di Faenza ha tratto in arresto una donna che è accusata di un furto in un negozio di abbigliamento. Il fatto, accaduto in un locale commerciale del centro di Faenza, avrebbe visto coinvolte due donne, una cittadina italiana di circa trent’anni e un'altra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

