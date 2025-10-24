Furto nel negozio di abbigliamento una donna in arresto | nell' auto refurtiva pari a 5mila euro
Ieri la Polizia di Stato del commissariato di Faenza ha tratto in arresto una donna che è accusata di un furto in un negozio di abbigliamento. Il fatto, accaduto in un locale commerciale del centro di Faenza, avrebbe visto coinvolte due donne, una cittadina italiana di circa trent’anni e un'altra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Furto con spaccata nella notte ai danni del negozio Lacoste di via Trinchese a Lecce. Ad agire, come si nota dalle immagini, un gruppo di malviventi composto da 5 persone. I danni sono ingenti. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza htt - facebook.com Vai su Facebook
76enne arrestato per furto aggravato in un negozio di Ravenna - X Vai su X
Furto in un negozio di abbigliamento, donna arrestata - Trovata in possesso del dispositivo per togliere le placche antitaccheggio, in auto aveva oggetti per un valore di oltre 5mila euro ... Riporta ravenna24ore.it
Faenza, arrestata ladra con l’auto piena di vestiti firmati e profumi: sequestrata merce per oltre 5000 euro - Donna arrestata a Faenza per furto in negozio: sequestrati abiti, profumi e oggetti per oltre 5000 euro. Si legge su virgilio.it
Faenza. Arrestata ladra dalla Polizia: nella sua auto rinvenuti oggetti per un valore di oltre 5000 euro - Nella giornata del 23 ottobre la Polizia di Faenza ha arrestato una donna autrice di un furto presso un negozio di abbigliamento. Come scrive ravennanotizie.it