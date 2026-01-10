Superlega Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Superlega, Sir Susa Scai Perugia e Valsa Group Modena si affrontano nella 15ª giornata di regular season. Dopo la vittoria in Champions League a Gran Canaria, i Block Devils si preparano per questa importante sfida. Ecco le curiosità principali e le modalità per seguire l'incontro in diretta, in un contesto di attenzione e rispetto per il torneo e le squadre.

Doppia seduta oggi per i Block Devils che, dopo la trasferta vincente a Gran Canaria per la seconda giornata della fase a gironi di Champions, sono tornati a lavorare a pieno ritmo in vista della 15° giornata di regular season. Seduta in sala pesi nella mattinata di oggi per i Campioni del Mondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Superlega, Valsa Group Modena - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta Leggi anche: Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Superlega, la Sir Susa Scai non arresta la marcia: 3-1 a Milano; Superlega, la Sir Susa Scai Perugia guarda al 2026. Sirci: Avanti così; Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano in Diretta Streaming | IT. Superlega, domenica c'è Sir - Modena. Tra i protagonisti più attesi Sebastian Solè - Secondo il centrale argentino la battuta, il muro e la difesa saranno i fondamentali che decideranno la sfida. perugiatoday.it

Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Dopo la qualificazione in Coppa Italia i Block Devils si rituffano in campionato per restare in vetta. perugiatoday.it

Superlega, la Sir di ritorno dalle Canarie. Domenica c'è Modena - I Block Devils, dopo aver sudato freddo contro Las Palmas, sono pronti a rituffarsi in campionato. today.it

RT @PowervolleyMI: FINAL SCORE - EPISODIO 14 | SuperLega Sir Susa Scai Perugia 3 - Allianz Milano 1 25-21, 23-25, 25-14, 25-19 #AllianzMi… x.com

| - / Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano 25-14 (2-1) #BlockDevils #superlega - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.