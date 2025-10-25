Superlega Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 25 ott 2025

L’attesa è terminata! Domani sera la Sir Susa Scai Perugia torna a scendere in campo tra le mura amiche, davanti al proprio pubblico, nel big match della seconda giornata di andata di regular season.Al cospetto dei Block Devils arriva la Cucine Lube Civitanova, per la prima sfida ufficiale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

superlega sir susa scaiSuperlega, la Sir ospita la Lube per il derby d'Italia. Lorenzetti: "Che lo scorso anno ci insegni qualcosa" - Il coach, nel presentare la partita, ha invitato i suoi giocatori "a trasformarsi" contro un avversario ostico. Riporta perugiatoday.it

Superlega, la Sir Susa Scai Perugia ha il pubblico più corretto d'Italia - Il prestigioso riconoscimento viene dalla Lega, che ha optato per la tifoseria bianconera. Come scrive perugiatoday.it

La tifoseria della Sir Susa Scai Perugia è la più corretta della Superlega - Cresce l’attesa nell’impianto di gioco della Sir Susa Scai Perugia per il debutto casalingo dei Block Devils, che scenderanno in campo tra le mura amiche domenica sera alle 20. Segnala umbria24.it

