Superlega Valsa Group Modena - Sir Susa Scai Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Block Devils sono partiti alla volta di Modena dove domani pomeriggio, con fischio di inizio alle 18, al PalaPanini va in scena la quarta giornata di regular season.Prima della partenza il gruppo ha sostenuto una sessione di lavoro sul campo, con focus su battuta e ricezione. E proprio la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Al Palabanca il derby emiliano del volley: Gas Sales sfida Valsa Group Modena - Per la terza giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza domani, mercoledì 29 ottobre alle ore 20. Secondo piacenzasera.it

Superlega volley, Verona dell’ex Soli difende il primato con Trento, a Modena big match Perugia. Derby a Milano - Trento sono le partite pronte ad infiammare il week end di Superlega. Lo riporta oasport.it

Superlega tra conferme e colpi a sorpresa: la Lube piega Trento, Perugia vola, Modena espugna Piacenza - Il colpaccio arriva da Civitanova, dove la Lube si prende la scena battendo 3- Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Superlega Valsa Group Modena