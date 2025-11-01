Superlega Valsa Group Modena - Sir Susa Scai Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

I Block Devils sono partiti alla volta di Modena dove domani pomeriggio, con fischio di inizio alle 18, al PalaPanini va in scena la quarta giornata di regular season.Prima della partenza il gruppo ha sostenuto una sessione di lavoro sul campo, con focus su battuta e ricezione. E proprio la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it