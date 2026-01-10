Su che canale vedere Musetti-Rublev oggi in tv ATP Hong Kong 2026 | orario semifinale e streaming

Dove seguire Musetti-Rublev oggi in TV e streaming? Il match si svolge alle semifinali dell’ATP Hong Kong 2026. Lorenzo Musetti, dopo aver superato Etcheverry e Wong, cerca la finale. Scopri gli orari e i canali disponibili per seguire l’evento, sia in diretta televisiva sia in streaming, per non perdere nessuna fase del torneo.

Lorenzo Musetti ha aperto la propria stagione agonistica con un paio di vittorie: prima ha regolato l'argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta e poi ha liquidato Coleman Wong in due set, meritandosi così la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano è ora atteso dalla semifinale contro il russo Andrey Rublev, che all'esordio rimontò il cinese Wu Yibing e successivamente liquidò il portoghese Nuno Borges in due parziali. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 L'appuntamento è per sabato 10 gennaio (alle ore 08.30 italiane, nella località asiatica sono sette ore avanti rispetto a noi): si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante sul Campo Centrale tra la testa di serie numero 1 del tabellone e il numero 3 del seeding.

