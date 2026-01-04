Dove vedere in tv Musetti Sonego-Kecmanovic Muller ATP Hong Kong 2026 | orario programma streaming

Domani, lunedì 5 gennaio, si svolge il primo giorno dell’ATP 250 Hong Kong 2026. Tra gli incontri in programma, debutto per la coppia italiana formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che sfideranno Miomir Kecmanovic e Alexandre Muller nel primo turno di doppio. Ecco dove seguire le partite in TV e streaming, con orari e dettagli sul programma.

Domani, lunedì 5 gennaio, si aprirà l' ATP 250 Hong Kong 2026: nel primo turno del tabellone di doppio arriverà subito l'esordio della coppia tutta italiana composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che affronteranno il serbo Miomir Kecmanovic ed il francese Alexandre Muller. L'incontro si disputerà sul Court 2 e sarà il terzo ed ultimo di giornata a partire dalle ore 4.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 9.00 italiane: in precedenza si terranno i match delle qualificazioni tra Michael Mmoh e Patrick Kypson e tra Emilio Nava e Laslo Djere. Non ci sono precedenti tra gli azzurri e la coppia franco-serba.

Atp Hong Kong e Atp Brisbane, dove vedere i tornei in tv e streaming - La stagione del grande tennis riparte da domenica 4 gennaio con una settimana in cui si vedranno ben quattro tornei: l'Atp Hong Kong (con in campo Musetti e Sonego), l'Atp e Wta Brisbane e il Wta di ... sport.sky.it

ATP Hong Kong 2026: Musetti e Sonego alla ripartenza con vista Melbourne - Musetti e Sonego, uniti da un nome, lo sono anche nel destino di debutto nella stagione tennistica 2026. oasport.it

