Musetti-Rublev ATP Hong Kong 2026 | orario semifinale dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti si prepara a disputare la semifinale del torneo ATP 250 di Hong Kong 2026 contro Andrej Rublev. Ecco tutte le informazioni utili su orari, modalità di visione in TV e streaming, per seguire l’evento in modo semplice e chiaro. Dopo aver superato le prime sfide, Musetti punta a proseguire il percorso nel torneo, confermando la buona forma avuta all’inizio della stagione.

Lorenzo Musetti ha aperto la propria stagione agonistica con un paio di vittorie: prima ha regolato l'argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta e poi ha liquidato Coleman Wong in due set, meritandosi così la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano è ora atteso dalla semifinale contro il russo Andrey Rublev, che all'esordio rimontò il cinese Wu Yibing e successivamente liquidò il portoghese Nuno Borges in due parziali. L'appuntamento è per sabato 10 gennaio (alle ore 08.30 italiane, nella località asiatica sono sette ore avanti rispetto a noi): si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante sul Campo Centrale tra la testa di serie numero 1 del tabellone e il numero 3 del seeding.

