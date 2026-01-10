Striscioni intimidatori Attacco al coordinatore FdI dopo la frase sui comunisti

A Empoli sono comparsi due striscioni indirizzati a Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia, dopo il suo commento sui social sulla manifestazione contro l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Le scritte, considerate intimidatorie, hanno attirato l’attenzione delle autorità e della comunità locale. L’episodio suscita interrogativi sulla tolleranza e sul clima politico nella zona.

EMPOLI Due striscioni contro Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia di Empoli che aveva commentato sui social la manifestazione contro l’attacco Usa al Venezuela scrivendo "I soliti comunisti. prima o poi vi stermineremo". Sono apparsi ieri e recitano: "Dottor Isacco e i suoi fratelli, game over!", "Fascio attento, ancora fischia il vento". Gli striscioni sono stati appesi da ignoti a Marcignana, sulle recinzioni del cavalcavia ferroviario sulla Sp10, vicino all’uscita di Empoli Ovest della Fi-Pi-Li. Gli organi territoriali di FdI, dopo aver preso le distanza dalle parole di Cantini, si sono riuniti per discutere della vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Striscioni intimidatori. Attacco al coordinatore FdI dopo la frase sui comunisti Leggi anche: Toscana: Avs, 'post coordinatore Fdi Empoli 'comunisti vi stermineremo', Meloni condanni' Leggi anche: “Comunisti vi stermineremo anche in Italia”: coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Striscioni intimidatori. Attacco al coordinatore FdI dopo la frase sui comunisti. Striscioni intimidatori. Attacco al coordinatore FdI dopo la frase sui comunisti - Le scritte sono apparse sulle recinzioni del cavalcavia ferroviario lungo la Sp10. lanazione.it

