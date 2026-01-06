Toscana | Avs ' post coordinatore Fdi Empoli ' comunisti vi stermineremo' Meloni condanni'
Un episodio di grave intolleranza si è verificato a Empoli, dove il coordinatore di Fratelli d'Italia ha pubblicato commenti provocatori e minacciosi sui social. La leader del partito, Giorgia Meloni, ha condannato fermamente le affermazioni, sottolineando la gravità di un comportamento che incita alla violenza e che non può essere tollerato. L'episodio solleva questioni sulla sensibilità e responsabilità nel discorso pubblico.
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “E' un episodio aberrante perché incita alla violenza, non ci bastano le dimissioni del coordinatore di FdI di Empoli, Isacco Cantini, che ha scritto quelle ignobili frasi sui social - ‘comunisti vi stermineremo ‘. Visto che la vicenda coinvolge un esponente del suo partito, espressione di quel territorio, chiediamo che Giorgia Meloni condanni senza se e senza ma quelle frasi”. Così Filiberto Zaratti, deputato di Avs, coordinatore di Europa Verde in Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Polemiche contro il post del coordinatore Fdi di Empoli, Isacco Cantini: “Comunisti, prima o poi vi stermineremo anche in Italia”
Leggi anche: “Comunisti vi stermineremo anche in Italia”: coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela
