Toscana | Avs ' post coordinatore Fdi Empoli ' comunisti vi stermineremo' Meloni condanni'

Un episodio di grave intolleranza si è verificato a Empoli, dove il coordinatore di Fratelli d'Italia ha pubblicato commenti provocatori e minacciosi sui social. La leader del partito, Giorgia Meloni, ha condannato fermamente le affermazioni, sottolineando la gravità di un comportamento che incita alla violenza e che non può essere tollerato. L'episodio solleva questioni sulla sensibilità e responsabilità nel discorso pubblico.

