Comunisti vi stermineremo anche in Italia | coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela
Il commento di Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Empoli, ha attirato l’attenzione dopo le proteste pacifiste contro l’intervento in Venezuela. Con parole dure, ha espresso la sua posizione sui movimenti comunisti, affermando che un giorno potrebbero rappresentare una minaccia anche in Italia. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo delle opposizioni e sui temi di sicurezza e ideologia nel contesto politico nazionale.
"Soliti comunisti, prima o poi vi stermineremo anche in Italia". Questo il commento di Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d'Italia a Empoli, sotto la notizia di un presidio pacifista contro l'attacco in Venezuela. Dopo le reazioni politiche è arrivata la marcia indietro di Cantini: "Parole gravi, inopportune e sbagliate". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ora Forza Italia se la prende con i giovani del Pd: “Fanno il pugno chiuso dei comunisti”
Leggi anche: Salvini se la prende con i migranti musulmani: “Fuori dalle palle chi non rispetta le nostre tradizioni”
Cantini (FdI) commenta: "Comunisti vi stermineremo". SI risponde: "Frasi oltre ogni decenza" - it del presidio di Empoli per la Pace per il Venezuela è comparso un commento di Isacco Cantini, segretario ... gonews.it
Viareggio, assalto alla sede di FdI: c'è la firma di anarchici e comunisti - Hanno vandalizzato la sede di Fratelli d'Italia dipingendo con la bomboletta spray simboli anarchici e comunisti. ilgiornale.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.