Comunisti vi stermineremo anche in Italia | coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela

Il commento di Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Empoli, ha attirato l’attenzione dopo le proteste pacifiste contro l’intervento in Venezuela. Con parole dure, ha espresso la sua posizione sui movimenti comunisti, affermando che un giorno potrebbero rappresentare una minaccia anche in Italia. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo delle opposizioni e sui temi di sicurezza e ideologia nel contesto politico nazionale.

Viareggio, assalto alla sede di FdI: c'è la firma di anarchici e comunisti - Hanno vandalizzato la sede di Fratelli d'Italia dipingendo con la bomboletta spray simboli anarchici e comunisti. ilgiornale.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.