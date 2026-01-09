Strage di Crans Montana | arrestato Jacques Moretti proprietario del Constellation

La procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, ha disposto l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation di Crans Montana, coinvolto nella strage avvenuta durante il capodanno. La misura cautelare mira a approfondire le responsabilità legate all’evento che ha scosso la comunità. Indagini sono in corso per chiarire le cause e le dinamiche di quanto accaduto in quella notte.

La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di capodanno a Crans Montana. L’uomo, al termine dell’interrogatorio di oggi, è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La moglie Jessica Moretti è invece. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage di Crans Montana: arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation Leggi anche: Crans-Montana, arrestato il proprietario di Le Constellation Jacques Moretti Leggi anche: Crans-Montana, arrestato il proprietario del “Le Constellation” Jacques Moretti. Resta libera la moglie – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Quarta Repubblica: Strage di Crans Montana, in diretta dall'ospedale Niguarda Video; “Chiederò l’arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma non accadrà. Crans-Montana, arrestato il titolare de Le Constellation Jacques Moretti - Arrestato Jacques Moretti, il proprietario de Le Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di Capodanno a Crans Montana. lettera43.it

Crans-Montana, arrestato il gestore del bar Le Constellation: svolta nell’inchiesta sulla strage di Capodanno - Montana, al centro dell’inchiesta sulla tragedia avvenuta nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, quando ... erreemmenews.it

Crans-Montana, la svolta nelle indagini: arrestato Jacques Moretti (ma la moglie resta libera). Le proprietà, il lusso e le vecchie condanne - «Arrestate i gestore del bar "Le Constellation", perché sono a ... leggo.it

Crans Montana, arrestato il titolare del Constellation: la moglie Jessica resta libera

La strage di Crans-Montana. Jaques e Jessica Moretti arrivano in Procura a Sion. I due cittadini francesi sono i proprietari del Le Constellation, il locale andato a fuoco la notte di Capodanno causando 40 morti e oltre 100 feriti. Sono indagati per omicidio, lesio - facebook.com facebook

“Come a Crans-Montana”. La strage del “5-7” un locale a Saint-Laurent-du-Pont, nell'Isère, si è ripetuta, 55 anni dopo. Quella notte del 1970 morirono in 144. Intervista a uno dei soccorritori di allora - @giostuzzi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.