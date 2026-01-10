Strage Crans-Montana vicesindaca si scusa con le famiglie | Mancanze sui controlli

In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, la vicesindaca ha espresso le proprie scuse alle famiglie colpite, riconoscendo le carenze nei controlli. La dichiarazione mira a riconoscere il dolore delle vittime e a sottolineare l’importanza di migliorare le procedure di sicurezza per evitare simili incidenti in futuro.

(Adnkronos) – “Porgiamo le nostre scuse e chiediamo perdono a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore” per la strage di Capodanno. Lo ha detto la vicesindaca del comune di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, intervistata dalla tv svizzera Rts. Quanto alle polemiche sul sindaco Nicolas Féraud per non aver chiesto scusa alle famiglie . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

