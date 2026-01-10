Strage Crans-Montana vicesindaca si scusa con le famiglie | Mancanze sui controlli

Da ildifforme.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, la vicesindaca ha espresso le proprie scuse alle famiglie colpite, riconoscendo le carenze nei controlli. La dichiarazione mira a riconoscere il dolore delle vittime e a sottolineare l’importanza di migliorare le procedure di sicurezza per evitare simili incidenti in futuro.

(Adnkronos) – “Porgiamo le nostre scuse e chiediamo perdono a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore” per la strage di Capodanno. Lo ha detto la vicesindaca del comune di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, intervistata dalla tv svizzera Rts. Quanto alle polemiche sul sindaco Nicolas Féraud per non aver chiesto scusa alle famiglie . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

strage crans montana vicesindaca si scusa con le famiglie mancanze sui controlli

© Ildifforme.it - Strage Crans-Montana, vicesindaca si scusa con le famiglie: “Mancanze sui controlli”

Leggi anche: La vicesindaca di Crans: “Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli”

Leggi anche: La vicesindaca di Crans-Montana chiede “perdono” alle famiglie: “Ci prendiamo la responsabilità dei mancati controlli”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La strage di Crans-Montana, la lente sui controlli del Comune svizzero. Arrestare i Moretti, titolari del locale? I pm: «Non ci sono esigenze cautelari»; Crans-Montana, il Comune ammette: controlli carenti. I gestori del pub: “Devastati dal dolore”; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Tragedia a Crans-Montana, Bertolaso: “Non è omicidio colposo, è strage”.

strage crans montana vicesindacaStrage di Capodanno, la vicesindaca di Crans Montana: "Abbiamo sbagliato ma non ci dimettiamo" - "Porgiamo le nostre scuse e chiediamo perdono a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore". iltempo.it

strage crans montana vicesindacaLa vicesindaca di Crans-Montana chiede “perdono” alle famiglie: “Ci prendiamo la responsabilità dei mancati controlli” - Nicole Bonvin Clivaz dopo le polemiche suscitate dalle mancate scuse del sindaco Nicolas Féraud: “Quando si è sulla linea di fuoco a volte si è maldestri”. quotidiano.net

strage crans montana vicesindacaCrans-Montana, arrestato gestore Constellation. Comune si scusa per mancati controlli LIVE - Comune si scusa per mancati controlli LIVE ... tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.