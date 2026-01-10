La vicesindaca di Crans | Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli

La vicesindaca di Crans ha espresso scuse ufficiali per le carenze nei controlli, riconoscendo le mancanze dell’amministrazione. In un messaggio di vicinanza alle famiglie colpite, si è altresì chiesto perdono per eventuali disservizi, sottolineando l’impegno a migliorare le procedure e garantire maggiore attenzione in futuro. Questa presa di responsabilità mira a ricostruire la fiducia della comunità e a rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Le scuse dell'amministrazione comunale. Un messaggio di vicinanza alle famiglie colpite dal dolore e una chiara richiesta di perdono. È quanto espresso da Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, in un'intervista rilasciata alla televisione svizzera Rts. Le dichiarazioni arrivano dopo le forti polemiche che hanno investito il sindaco Nicolas Féraud, criticato per non aver chiesto scusa alle vittime durante la conferenza stampa convocata il giorno successivo alla tragedia. " Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa – ha ammesso Bonvin Clivaz –. Quando si è sotto pressione si può essere maldestri, ma oggi dobbiamo dirlo chiaramente: siamo accanto alle famiglie e alle vittime, a tutte queste persone che soffrono ".

