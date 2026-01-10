Strage Crans-Montana parla la vicesindaca | Ammettiamo di non aver fatto i controlli ma non ci dimettiamo Le scuse alle vittime

In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, la vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz ha riconosciuto le lacune nei controlli e si è assunta la responsabilità. Pur ammettendo le mancanze, ha dichiarato che l’amministrazione non intende dimettersi. La vicenda ha suscitato dolore tra le vittime e le loro famiglie, sollevando interrogativi sulla gestione degli eventi e sulla sicurezza nella località sciistica svizzera.

«C'è stata una mancanza nei controlli, non li abbiamo fatti e ce ne assumiamo la responsabilità». Nicole Bonvin Clivaz, la vicesindaca di Crans-Montana, ammette le criticità dell'amministrazione dopo la strage di Capodanno che ha sconvolto la località sciistica svizzera. In un'intervista alla televisione Rts, la numero due del Comune ci ha tenuto a fare un passo indietro. «Dobbiamo chiedere scusa alle famiglie e alle vittime. Siamo al loro fianco, vicini a chi soffre», ha dichiarato Nicole Bonvin Clivaz, rompendo il silenzio sulle polemiche nate perché il sindaco Nicolas Féraud non aveva espresso le scuse durante la conferenza stampa convocata il giorno dopo la tragedia.

Strage di Crans-Montana, ricostruzione scientifica del rogo: "Solo 140 secondi per salvarsi" - Montana: la ricostruzione dell’incendio al locale Le Constellation e i pochi minuti per salvarsi. notizie.it

MEDIASET – RETEQUATTRO * “FUORI DAL CORO” – 11/01: «GIORDANO, PARLA LA STUDENTESSA AGGREDITA DA VALDEZ VELAZCO PRIMA DELL’OMICIDIO LIVOLI, STRAGE CRANS ... - MEDIASET – RETEQUATTRO * “FUORI DAL CORO” – 11/01: «GIORDANO, PARLA LA STUDENTESSA AGGREDITA DA VALDEZ VELAZCO PRIMA DELL’OMICIDIO LIVOLI, STRAGE CRANS- agenziagiornalisticaopinione.it

Crans Montana, il "rischio di fuga" e la decisione dell'arresto per titolari del bar | La moglie: "Il mio pensiero è per le vittime" leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/10/strage-crans-montana-arrestato-titolare-del-bar-braccialetto-elettronico-per-la-moglie/ - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

