Startlist gigante Adelboden 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani
La startlist del gigante di Adelboden, in programma sabato 10 gennaio, rappresenta una tappa importante della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Di seguito, orario, modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali degli atleti italiani in gara, per seguire al meglio questa occasione sportiva.
Grande attesa per il gigante di Adelboden, una delle grandi classiche del Circo Bianco, in programma sabato 10 gennaio e valevole per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La leggendaria pista elvetica ospiterà la sesta gara stagionale tra le porte larghe, mettendo in palio punti fondamentali per la classifica generale di specialità a meno di un mese dai Giochi Olimpici. Marco Odermatt sarà sicuramente il vero osservato speciale come faro della squadra svizzera, ma possono ambire al successo anche gli austriaci Stefan Brennsteiner (leader della Coppa di gigante) e Marco Schwarz, l’altro padrone di casa Loic Meillard, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ed i norvegesi Henrik Kristofferse, Timon Haugan e Atle Lie McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Leggi anche: Startlist Gigante Beaver Creek 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Coppa del Mondo sci alpino Adelboden 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per gli uomini; Vinatzer guida l'Italslalom nella grande notte della 3Tre: ecco la startlist, si comincia con il pettorale rosso Haugan; Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano gli uomini a Madonna di Campiglio e Adelboden, donne a Zauchensee: tutti gli orari; Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Zauchensee e Adelboden, canali, streaming.
Startlist gigante Adelboden 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Grande attesa per il gigante di Adelboden, una delle grandi classiche del Circo Bianco, in programma sabato 10 gennaio e valevole per l'undicesima tappa ... oasport.it
Sci, Vinatzer per il riscatto: favoriti e orari tv del gigante di Adelboden - Marco Odermatt l’uomo da battere, ma Alex vuole confermare l’ottimo avvio di stagione tre le porte larghe ... sport.quotidiano.net
Coppa del Mondo sci alpino Adelboden 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per gli uomini - La Coppa del Mondo di sci alpino maschile accelera l'avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina con una settimana di grandi classiche. oasport.it
#SciAlpino Vinatzer guida l'Italslalom nella grande notte della 3Tre: ecco la startlist, si comincia con il pettorale rosso Haugan #fisalpine #AlpineSkiing #6Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQBXW6 x.com
Organizza lo SK Brdina. Leggi qui: https://comitati.fisi.org/friuli-venezia-giulia/blog/2026/01/05/gp-fisi-fvg-alpino-la-start-list-del-gigante-ragazzi-allievi-sullo-zoncolan-2/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.