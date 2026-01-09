Startlist gigante Adelboden 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

La startlist del gigante di Adelboden, in programma sabato 10 gennaio, rappresenta una tappa importante della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Di seguito, orario, modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali degli atleti italiani in gara, per seguire al meglio questa occasione sportiva.

Grande attesa per il gigante di Adelboden, una delle grandi classiche del Circo Bianco, in programma sabato 10 gennaio e valevole per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La leggendaria pista elvetica ospiterà la sesta gara stagionale tra le porte larghe, mettendo in palio punti fondamentali per la classifica generale di specialità a meno di un mese dai Giochi Olimpici. Marco Odermatt sarà sicuramente il vero osservato speciale come faro della squadra svizzera, ma possono ambire al successo anche gli austriaci Stefan Brennsteiner (leader della Coppa di gigante) e Marco Schwarz, l’altro padrone di casa Loic Meillard, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ed i norvegesi Henrik Kristofferse, Timon Haugan e Atle Lie McGrath. 🔗 Leggi su Oasport.it

