C’è qualcosa nelle campagne beauty del passato che continua a esercitare fascino. Un’attrazione che potremmo quasi considerare magnetica. Sarà per la nostalgia, o forse per gli scatti dall’estetica vintage, o forse per le incredibili testimonial. Ma le campagne di bellezza di una volta non erano solo prodotto: erano un universo narrativo che sapeva arrivare al cuore delle persone. Alcune hanno sicuramente lasciato il segno, anche per il grande contributo culturale che hanno saputo raccontare: sapevano raccontare la società più di quanto la stessa fosse pronta ad ammettere. Guardarle oggi significa tornare indietro nel tempo, in un archivio emotivo, culturale e visivo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Storia delle campagne beauty di una volta, tra fascino e nostalgia