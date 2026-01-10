Sondaggio Lab21 il Pd langue al 20 per cento Centrodestra in volo | tutte le cifre

Secondo l'ultimo sondaggio di Lab21, il Partito Democratico si attesta al 20 per cento, mentre il centrodestra continua a crescere. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, registra un nuovo aumento, raggiungendo il 30,4 per cento. Questi dati riflettono le dinamiche attuali della politica italiana e offrono uno spaccato sulle intenzioni di voto degli italiani.

Altro segno + per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni sale nuovamente e arriva al 30,4 per cento, registrando l'ennesima crescita (+0,1%). Segue, con grande distacco, il Partito democratico. I dem, guidati da Elly Schlein, portano sì a casa un +0,1 per cento ma non riescono a sfondare il 21 per cento. Il Pd infatti - stando all'ultimo sondaggio di Lab21 - si ferma al 20,1 per cento. Terzo posto poi per il Movimento 5 Stelle che scende nuovamente al 13,2 (-0,1 per cento). All'interno del centrodestra, invece, la Lega rimane stabile all'8,9 per cento, mentre Forza Italia scivola all'8,1 perdendo un -0,1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

