Sondaggio Supermedia 2025 | la sinistra staccata di 7 punti Tutte le cifre

Il sondaggio Supermedia 2025 di gennaio e dicembre analizza le variazioni di consenso tra le principali forze politiche italiane. Dai dati emerge una differenza di sette punti tra la sinistra e le altre forze, indicando una stabilità nella dinamica del consenso. Di seguito vengono presentate tutte le cifre e le tendenze più rilevanti per comprendere lo scenario politico attuale.

La dinamica del consenso tra le forze politiche italiane sembra essere cristallizzata. È questo il quadro che emerge dalla Supermedia Youtrend -Agi che si è concentrata sui differenziali di consenso tra gli schieramenti nel mese di gennaio e a dicembre. L'«andamento aggregato», infatti, fa notare Youtrend, «mostra che la somma delle liste di centrodestra è leggermente calata tra gennaio e dicembre, dal 48,5 al 48,1». Aggiungono che «sono i cresciuti lievemente i centristi (cioè Italia Viva, Azione, +Europa) dal 7,1 al 7,7» e il cosiddetto campo largo, Pd, Movimento 5 Stelle, Avs passa dal 40,5 al 40,8.

