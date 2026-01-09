Il sondaggio Lab21 evidenzia un quadro politico stabile, con il centrodestra in vantaggio e le opposizioni ancora frammentate. Sebbene l’istituzionalità sembri mantenere un equilibrio, emergono tensioni interne e pressioni esterne che influenzano il contesto attuale. Un quadro complesso che richiede attenzione ai sviluppi futuri, anche alla luce delle dinamiche internazionali.

Il sondaggio Lab21 fotografa un quadro politico che, pur apparendo istituzionalmente stabile, è attraversato da pressioni interne e tensioni internazionali. Sullo sfondo pesano il confronto acceso sulla legge di bilancio, le difficoltà legate al costo della vita, le ricorrenti tensioni sociali e una politica estera esposta a crisi complesse, dalla situazione in Venezuela alla gestione dei cittadini italiani detenuti all’estero. In questo contesto, l’elettorato sembra privilegiare la conservazione degli equilibri piuttosto che un cambiamento netto. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 30,4%, in lieve crescita (+0,1%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggio Lab21: equilibri stabili, centrodestra avanti e opposizioni ancora frammentate

Leggi anche: Veneto, Lega avanti nel «derby» del centrodestra. Il fattore Zaia e gli equilibri futuri della coalizione

Leggi anche: Centrodestra avanti nel Veneto: il sondaggio gela la sinistra

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sondaggi politici: FdI e PD in lieve aumento, ma gli equilibri non cambiano; Sondaggi, cosa succederebbe se si votasse oggi in Italia: i dati parlano chiaro; Italia, condominio in fiamme: Decine di persone all'interno. La situazione.

Sondaggi politici: FdI e PD in lieve aumento, ma gli equilibri non cambiano - Il nuovo sondaggio Lab21 registra una lieve crescita sia di Fratelli d'Italia sia del Partito democratico, ma senza modificare i rapporti di forza complessivi ... fanpage.it