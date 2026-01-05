Sociale | Bonafoni Pd cordoglio per prematura scomparsa presidente cooperativa Frascati

Il Comune di Frascati esprime cordoglio per la prematura scomparsa di Cristian Nocco, presidente della cooperativa sociale Arcobaleno. Figura stimata nel settore della cooperazione e della solidarietà, Nocco ha lasciato un’impronta significativa nel territorio dei Castelli Romani. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla solidarietà e l’impegno civile, valori che ha promosso con dedizione e professionalità.

"Desidero esprimere un profondo e sincero cordoglio dopo aver appreso della triste scomparsa di Cristian Nocco, presidente della cooperativa sociale Arcobaleno di Frascati, un professionista della cooperazione e della solidarietà che era stimato ben oltre i confini dei Castelli Romani". Queste le parole di Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo Settore e all'associazionismo, che ha rilasciato una nota in merito. "La sua gentilezza, il suo pensiero lungo, la sua competenza e la cura del dettaglio lo rendevano un cittadino, oltre che un operatore del bene comune, davvero straordinario – continua Bonafoni-.

