LIVE Snowboard PGS Scuol 2026 in DIRETTA | capitan Fischnaller conquista la vittoria su Felicetti! Caffont ottima seconda

Segui in tempo reale la gara di snowboard PGS Scuol 2026, con aggiornamenti sui risultati e le principali emozioni della competizione. Questa diretta fornisce un resoconto accurato e immediato degli eventi, offrendo agli appassionati un punto di riferimento affidabile per rimanere informati sugli sviluppi della manifestazione. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e i dettagli più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di Scuol. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:20 Nella classifica di specialità Aaron March resta al comando con 299 punti dinanzi a Felicetti (290), Bormolini (249) e Fischnaller (245). Quattro azzurri al comando del gigante. 14:18 Settima vittoria in stagione per gli azzurri. Un autentico squadrone. 14:17 Venticinquesima vittoria nella straordinaria carriera per il veterano azzurro. Complimenti anche a Felicetti e Caffont, che tornano dalla Svizzera con il secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: capitan Fischnaller conquista la vittoria su Felicetti! Caffont ottima seconda Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: tre azzurri ai quarti e derby Felicetti-Bagozza. Ora il turno di Caffont Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: si parte dagli ottavi femminili Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: si infiamma la selezione interna per gli azzurri verso le Olimpiadi; A che ora lo snowboard oggi, PGS Scuol 2026: programma, tv, streaming; Snowboard: infortunio per Chloe Kim, a rischio Milano Cortina 2026 (e un importante record); A che ora gli sport invernali oggi: orari 10 gennaio, calendario gare, tv, streaming. Snowboard, solo cinque azzurri qualificati alle fasi finali del PGS di Scuol. Eliminato Aaron March! - Si è aperta con le qualificazioni la giornata dedicata alla quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025- oasport.it

