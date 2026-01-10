Slavina si stacca dal paretone del Corno Grande la foto dal Gran Sasso

Da chietitoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di sabato 10 gennaio, una slavina si è staccata dal paretone del Corno Grande, sul versante teramano del Gran Sasso. L’evento si è verificato in una zona conosciuta per le sue condizioni di innevamento e rappresenta un esempio delle dinamiche naturali in alta quota. Nessun ferito è stato segnalato, e le autorità monitorsano la situazione per eventuali sviluppi.

Una slavina è scesa dal paretone del Corno Grande, sul versante teramano del Gran Sasso, nel primo pomeriggio di sabato 10 gennaio.L'immagine che immortala l'enorme nuvola che accompagna la discesa della valanga nell'impatto sul limite del bosco è stata postata sui social da Leonardo Visconti. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso: le incredibili immagini dall’Abruzzo

Leggi anche: Gran Sasso, proseguono le ricerche sul Corno Grande: nessuna traccia del disperso. Soccorsi tre escursionisti in difficoltà [VIDEO]

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Imponente slavina si stacca dal Gran Sasso: nessun ferito.

slavina stacca paretone cornoGran Sasso, imponente slavina si stacca dal Corno Grande: foto virale sui social - Un’imponente slavina sul Gran Sasso d’Italia è stata immortalata in una fotografia che nel giro di poche ore è diventata virale sui social. tg24.sky.it

slavina stacca paretone cornoGran Sasso, enorme slavina si stacca dal Paretone verso il bosco: la foto virale sui social - Spettacolare quanto drammatica l'immagine, diventata virale sui social in poche ore, che ritrae un imponente distacco di neve al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Piccolo ... msn.com

slavina stacca paretone cornoSlavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso: le incredibili immagini dall’Abruzzo - Le incredibili immagini di una slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso in Abruzzo: non vi sono state conseguenze né su persone né ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.