Slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso | le incredibili immagini dall'Abruzzo

Da fanpage.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una slavina si è staccata dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso, in Abruzzo. L’evento, fortunatamente, non ha causato danni a persone o all’accesso stradale dell’A24. Le immagini dell’insolito fenomeno sono rapidamente diventate virali, attirando l’attenzione su questa naturale manifestazione. Un esempio di come la natura possa sorprendere, mantenendo comunque un impatto visivo e di grande fascino.

Le incredibili immagini di una slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso in Abruzzo: non vi sono state conseguenze né su persone né sulla viabilità dell'A24 ma la foto è diventata virale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Gran Sasso, proseguono le ricerche sul Corno Grande: nessuna traccia del disperso. Soccorsi tre escursionisti in difficoltà [VIDEO]

Leggi anche: Dall’Alaska alla Siberia passando per la Scandinavia, ecco i fenomeni incredibili causati dal ghiaccio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Imponente slavina si stacca dal Gran Sasso: nessun ferito.

slavina scesa paretone cornoSlavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso: le incredibili immagini dall’Abruzzo - Le incredibili immagini di una slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso in Abruzzo: non vi sono state conseguenze né su persone né ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.