Slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso | le incredibili immagini dall'Abruzzo

Una slavina si è staccata dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso, in Abruzzo. L’evento, fortunatamente, non ha causato danni a persone o all’accesso stradale dell’A24. Le immagini dell’insolito fenomeno sono rapidamente diventate virali, attirando l’attenzione su questa naturale manifestazione. Un esempio di come la natura possa sorprendere, mantenendo comunque un impatto visivo e di grande fascino.

Un risveglio davvero gelido questa mattina in Italia, con valori che in pianura in Emilia Romagna hanno raggiunto i -13°C. Tantissimo freddo anche in appenino dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -17°C, con tanta neve in montagna e specialmente a - facebook.com facebook

