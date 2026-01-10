Siria drone colpisce il Governatorato di Aleppo | le immagini dei danni all' edificio

Un drone ha colpito l’edificio del Governatorato di Aleppo, Siria, poco dopo una conferenza stampa di ministri e funzionari locali. L’attacco ha causato danni all’edificio, in un contesto di tensione e instabilità nella regione. Le immagini mostrano i danni strutturali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza in un’area già colpita da conflitti e tensioni politiche.

Un drone ha colpito l’edificio del Governatorato di Aleppo in Siria poco dopo che due ministri del governo e un funzionario locale avevano tenuto una conferenza stampa sugli sviluppi nella città siriana settentrionale. La TV di Stato siriana ha mandato in onda il filmato che mostra il drone esplodere nell’edificio e ha accusato i combattenti curdi dell’attacco. La principale forza curda del Paese ha smentito le notizie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

