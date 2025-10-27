Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk | l' edificio è sventrato
Due persone, tra cui una donna di 98 anni, sono state uccise e una è rimasta ferita in un attacco notturno con droni ucraini nella città di Donetsk, controllata dalla Russia, secondo quanto riferito lunedì dalle autorità insediate da Mosca. Un incendio è divampato in un condominio di nove piani, danneggiando due appartamenti e diversi balconi. Sette persone sono state evacuate, secondo una dichiarazione del Ministero delle Emergenze russo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
