Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk | l' edificio è sventrato

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone, tra cui una donna di 98 anni, sono state uccise e una è rimasta ferita in un attacco notturno con droni ucraini nella città di Donetsk, controllata dalla Russia, secondo quanto riferito dalle autorità insediate da Mosca. Un incendio è divampato in un condominio di nove piani, danneggiando due appartamenti e diversi balconi. Sette persone sono state evacuate, secondo una dichiarazione del Ministero delle Emergenze russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

drone ucraino colpisce palazzo nel donetsk l edificio 232 sventrato

© Tgcom24.mediaset.it - Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

drone ucraino colpisce palazzoDrone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato - Due persone, tra cui una donna di 98 anni, sono state uccise e una è rimasta ferita in un attacco notturno con droni ucraini nella città di Donetsk, controllata dalla Russia, secondo quanto riferito l ... Riporta msn.com

drone ucraino colpisce palazzoGuerra ucraina, Starmer: «Da Putin richieste ridicole sui territori». Zelensky: «Vuole disastro umanitario in inverno» - La Corea del Nord ha iniziato a costruire un memoriale per i suoi soldati caduti nella guerra russa contro l'Ucraina. ilmessaggero.it scrive

drone ucraino colpisce palazzoGuerra Ucraina, Trump gela Putin: «Test del missile non è appropriato, pensi a far cessare il conflitto» - Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 193 droni ucraini stanotte, con le autorità locali che hanno riferito di una persona ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Drone Ucraino Colpisce Palazzo