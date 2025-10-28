Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk | l' edificio è sventrato

Due persone, tra cui una donna di 98 anni, sono state uccise e una è rimasta ferita in un attacco notturno con droni ucraini nella città di Donetsk, controllata dalla Russia, secondo quanto riferito dalle autorità insediate da Mosca. Un incendio è divampato in un condominio di nove piani, danneggiando due appartamenti e diversi balconi. Sette persone sono state evacuate, secondo una dichiarazione del Ministero delle Emergenze russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Drone ucraino su un palazzo residenziale a 20 km da Mosca - facebook.com Vai su Facebook

Drone ucraino resta intrappolato nelle reti dei pescatori: l'ordigno viene fatto esplodere - X Vai su X

Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato - Due persone, tra cui una donna di 98 anni, sono state uccise e una è rimasta ferita in un attacco notturno con droni ucraini nella città di Donetsk, controllata dalla Russia, secondo quanto riferito l ... Riporta msn.com

Guerra ucraina, Starmer: «Da Putin richieste ridicole sui territori». Zelensky: «Vuole disastro umanitario in inverno» - La Corea del Nord ha iniziato a costruire un memoriale per i suoi soldati caduti nella guerra russa contro l'Ucraina. ilmessaggero.it scrive

Guerra Ucraina, Trump gela Putin: «Test del missile non è appropriato, pensi a far cessare il conflitto» - Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 193 droni ucraini stanotte, con le autorità locali che hanno riferito di una persona ... Segnala ilmattino.it