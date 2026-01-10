Sinner battuto da Alcaraz a Seul | lo spagnolo s’impone in due set Jannik spreca Ora gli Australian Open

A Seoul, Carlos Alcaraz ha prevalso su Jannik Sinner in due set, 7-5, 7-6 (8-6), nel match di esibizione. Lo spagnolo, attualmente numero uno del mondo, ha mostrato solidità contro il numero due ATP, che ha commesso alcuni errori cruciali. Questo risultato anticipa il ritorno in campo di Sinner in vista degli Australian Open, con entrambi i tennisti pronti a prepararsi per le prossime competizioni.

S'impone Carlos Alcaraz nel primo match stagionale contro Jannik Sinner. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha vinto il Super Match esibizione di Seoul, sull'altoatesino,numero 2 Atp, in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (8-6) in meno di due ore di gioco. Ora l'attenzione si sposta sugli Australian Open L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner battuto da Alcaraz a Seul: lo spagnolo s’impone in due set. Jannik spreca. Ora gli Australian Open Leggi anche: Jannik Sinner, la previsione-choc: "Perché Alcaraz vincerà gli Australian Open" Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 0-1, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: lo spagnolo parte avanti anche nel secondo set La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Diretta Sinner-Alcaraz oggi, esibizione Seul. Risultato live; Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Sinner-Alcaraz, esibizione a Seul in tv e streaming: orari e dove vederlo; Sinner battuto da Alcaraz: lo spagnolo vince il premio per il Servizio Perfetto. Il voto popolare e la serie delle Finals. Sinner battuto da Alcaraz nell'esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE - I due campioni si affrontano in Corea del Sud in vista degli Australian Open: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Alcaraz batte Sinner a Seul, al n.1 la prima sfida del 2026 - 1 del tennis mondiale ha battuto l'azzurro in due set con il punteggio di 7- ansa.it

Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo in due set - L'azzurro e lo spagnolo, rispettivamente numero 2 e numero 1 al mondo, sono protagonisti di un match di esibizione a Seul, in Corea del Sud, ... tg24.sky.it

Sinner battuto da Alcaraz: lo spagnolo vince il premio per il Servizio Perfetto. Il voto popolare e la serie delle Finals - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.