LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 0-1 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | lo spagnolo parte avanti anche nel secondo set

Segui in tempo reale l'andamento del match tra Sinner e Alcaraz, con quest'ultimo in vantaggio nel secondo set dopo aver vinto il primo 7-5. Restate aggiornati per tutte le novità e i punti salienti della partita, mentre gli atleti si preparano a offrire uno spettacolo di alto livello. La diretta comprende anche altri incontri, come Musetti-Rublev, per un quadro completo del torneo Seul 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 40-15 Dritto choppato da parte di Sinner, non resta in campo la difesa di Alcaraz. 30-15 Ottimo dritto di Alcaraz. Seconda palla. 30-0 Colpo potentissimo di Sinner che piazza il dritto in cross. 15-0 Alcaraz cerca il dritto in cross in corsa ma trova solo la rete. Seconda palla. 0-1 GAME ALCARAZ. Rovescio vincente dello spagnolo. Seconda palla. 40-30 Rovescio profondo di Sinner, in rete la difesa dello spagnolo. 40-15 In rete la volée di Alcaraz. 40-0 Dritto vincente dello spagnolo. 30-0 Altra prima e altro punto! 15-0 Servizio vincente di Alcaraz.

